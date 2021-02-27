Şanlıurfa'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
İsmail Akıl idaresindeki 46 ZD 229 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta Muhammed Koçyiğit yönetimindeki 63 FA 383 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada araçlardaki yolcular Ahmet ve Halil Koçyiğit ile Leyla Örgü yaralandı.
Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 30. kilometresinde ise Sabri Balçak'ın kullandığı 27 PB 435 plaka tır, Abdulcelil Kurt idaresindeki 27 ACV 09 plakalı tıra arkadan çarptı.
Sürücülerden Kurt ile yanında bulunan Şükran Kurt yaralandı.
Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan