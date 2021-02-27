Şanlıurfa'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

27.02.2021 14:21 | Son Güncelleme: 27.02.2021 14:24
Şanlıurfa'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İsmail Akıl idaresindeki 46 ZD 229 plakalı minibüs, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu 11 Nisan Mahallesi'ndeki köprülü kavşakta Muhammed Koçyiğit yönetimindeki 63 FA 383 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada araçlardaki yolcular Ahmet ve Halil Koçyiğit ile Leyla Örgü yaralandı.

Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu'nun 30. kilometresinde ise Sabri Balçak'ın kullandığı 27 PB 435 plaka tır, Abdulcelil Kurt idaresindeki 27 ACV 09 plakalı tıra arkadan çarptı.

Sürücülerden Kurt ile yanında bulunan Şükran Kurt yaralandı.

Her iki kazadaki yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Devlet Bahçeli Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Sezen Aksu Serdar Ortaç Kenan Doğulu
Spor Mesut Özil Fatih Terim Ünal Karaman Hüseyin Göçek Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da trafik kazalarında 5 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.2.2021 14:26:39. #1.14#
title