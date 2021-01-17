Şanlıurfa'da trafik kazaları yüzde 7 azaldı
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Şanlıurfa'da trafik kazaları yüzde 7 azaldı

17.01.2021 11:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 11:46
Şanlıurfa'da trafik kazaları yüzde 7 azaldı

Şanlıurfa'da trafik kazalarının 2020'de yüzde 7 azaldığı bildirildi.

Şanlıurfa'da trafik kazalarının 2020'de yüzde 7 azaldığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, toplumsal huzur ve düzeni, vatandaşın can ve mal güvenliğini koruma, kanun hakimiyetini, devlet otoritesini sağlama gibi çok önemli ve hayati görevleri, kanunların kendisine verdiği yetki çerçevesinde üstlenen emniyet teşkilatı, trafik tanzim ve denetimi ile kazaların azaltılması amacıyla da çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Trafik Denetleme, Bölge Trafik Denetleme ile ilçe trafik birimlerince yapılan trafik tanzim ve denetimler ile eğitim ve farkındalık faaliyetleri sayesinde 2020'de meydana gelen kazalarda 2019'a kıyasla ölümlü kazalarda yüzde 37, yaralanmalı kazalarda yüzde 6, toplam trafik kazalarında ise yüzde 7 oranında azalma gerçekleşti.

Ekiplerin bu yıl da meydana gelecek kazaları en aza indirmek, vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim ve kontrolleri artarak devam edeceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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