Şanlıurfa'da trafik kazaları: 9 yaralı

26.12.2019 22:20 | Son Güncelleme: 26.12.2019 22:36

Şanlıurfa'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Ömer Faruk Toprak idaresindeki 34 CDU 484 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Mardin kara yolu Eyyüp Nebi Mahallesi Kavşağı'nda Mahmut Gürbüz yönetimindeki 65 DF 747 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Nazo ve Saadet Gürbüz ile Şiyar Kocakaya ve Ömer Atmaca yaralandı.

Öte yandan Şanlıurfa-Bozova kara yolunun 34'üncü kilometresinde ise Mehmet Garip Parlak'ın kullandığı 63 ZE 309 plakalı otomobil, Yusuf Kılıç idaresindeki 27 VK 880 plakalı otomobille çarpıştı.

Sürücüler ile araçlarda bulunan Salih Yalçın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Viranşehir, Bozova ve Şanlıurfa'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kaynak: AA