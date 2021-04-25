Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

- Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı.

- Şanlıurfa'da toz bulutu hayatı olumsuz etkiledi

ŞANLIURFA - Suriye üzerinden gelen toz bulutu, Şanlıurfa ve ilçelerini etkisi altına aldı. Görüş uzaklığının düştüğü kentin semaları gri renge büründü

Kentte, öğle saatlerinden itibaren etkili olan toz bulutu çevre kirliliği, havanın renginin değişmesi ve görüş uzaklığının azalmasına neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, günlük yaşamı olumsuz etkileyen toz bulutuna karşı vatandaşların duyarlı olması uyarısında bulundu.

Toz bulutunun, akşam saatlerinde beklenen yağmurla dağılması bekleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI