06.02.2020 17:19 | Son Güncelleme: 06.02.2020 17:21

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 7 gözaltı

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' olarak isimlendirilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Narkotim Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu tacirlerine yönelik yaptığı çalışma sonunda, operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Eyyübiye, Süleymaniye ve Devteşti Mahalleleri'nde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapıldı. 7 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 869 uyuşturucu hap, 35 gram metamfetamin ve 42 gram esrar ele geçirildi.

Kaynak: DHA

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