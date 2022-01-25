Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, polisin 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda satışa hazır uyuşturucu ele geçirildi.Şüphelilerin emniyette sorgulanmalarına başlandı.


Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Son Dakika Haberleri

Uyuşturucu, Güncel, Haber

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