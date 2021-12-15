Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik kent merkezinde bazı adreslere baskın yaptı. Operasyonda, satışa hazır uyuşturucu ele geçirilirken, 6 kişi de gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 6 gözaltı

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Demirören Haber Ajansı / Ömer Şulul - Son Dakika Haberleri

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