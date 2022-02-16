Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı - Haberler
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Ali Leylak - Güncel
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 200 polisin katılımıyla düzenlenen operasyonda 33 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada, 'torbacı' olarak tanımlanan 33 sokak satıcısını belirledi.  Ekipler, sabah saatlerinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı dronlu operasyonda, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 6 kilo 112 gram esrar, 120 gram eroin, 30 gram metamfetamin, 2 tabanca, 2 bin 425 lira ele geçirildi. Gözaltına alınan 33 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 33 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Narkotik, Güncel, Haberler

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