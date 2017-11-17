Şanlıurfa'da 'Torbacı' Operasyonu: 3 Gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin, 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.



Narkotim Büro Amirliği ekipleri sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adrese operasyon yaparak 3 kişiyi gözaltına aldı. Şahısların üzerinde ve evde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Sağlık kontörlünden geçirilen 3 şüpheli sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü.



- Şanlıurfa