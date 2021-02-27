Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama

27.02.2021 15:39 | Son Güncelleme: 27.02.2021 15:43
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 23'ü, tutuklandı.

ŞANLIURFA'da, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 23'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Kent merkezi, Siverek, Ceylanpınar ve Viranşehir ilçelerinde düzenlenen operasyonda 38 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda ise 1 tabanca, 1 av tüfeği, 4 hassas terazi, 17 kilo esrar, 300 gram eroin, 340 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 38 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 23 kişi ise 'uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 23 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

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