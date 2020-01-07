Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

07.01.2020 17:57 | Son Güncelleme: 07.01.2020 17:57
Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 15 gözaltı

ŞANLIURFA'da polisin 'torbacı' olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 15 kişi gözaltına alındı.

İl Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmasında bazı kişilerin uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelilerin bulunduğu adreslere düzenlediği operasyonlarda 15 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde eğitimli köpekle yapılan aramalarda 686 gram metamfetamin, 30 gram bonzai, 470 gram esrar, 11 uyuşturucu hap, 1 tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 15 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.FOTOĞRFALI


Kaynak: DHA
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