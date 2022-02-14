Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama - Haberler
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Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

İhlas Haber Ajansı, Şinasi İnan - Yerel
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- Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

VİRANŞEHİR, ŞANLIURFA (İHA) - - Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, ilçede 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 13 şüpheli gözaltına alındı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartları sağlanarak serbest bırakıldı.

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

Şanlıurfa'da 'torbacı' operasyonu: 11 tutuklama

İhlas Haber Ajansı / Şinasi İnan - Yerel

Uyuşturucu, Viranşehir, Şanlıurfa, Hisarcık, 3. Sayfa, Yerel, Haberler

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