Şanlıurfa'da Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi
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Şanlıurfa'da Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi

Şanlıurfa Valiliği tarafından Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

Şanlıurfa'da Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi
04.06.2020 16:53 | Son Güncelleme: 04.06.2020 16:53

Şanlıurfa Valiliği tarafından Toprak Koruma Kurulu toplantısı düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Abdullah Erin başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yerel yönetimlerden gelen imar talepleri ve vatandaşlardan gelen başvurular değerlendirildi.

Toplantıda merkez Eyyübiye ilçesinin Batıkent ve Kadıkendi Mahallesi ile Akçakale, Viranşehir ve Birecik ilçeleri, merkez mahaller ile Hilvan ilçesi Karapınar Mahalesi'ndeki imar taleplerini değerlendiren kurul, Viranşehir, Harran ve Siverek ilçelerinden gelen çevre düzeni planlarını da gündemine aldı.

Viranşehir, Harran, Siverek ve Karaköprü ilçelerinden kurula gönderilen, vatandaşların kendi mülkiyetindeki arazilerinde kurmak istedikleri ticaret ve turizm alanı talepleri de karara bağlandı.

Toplantı, Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün il genelindeki tarım arazilerindeki izinsiz yapılaşmaları tespit ettiği sunumun ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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