Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ TABANCA VE TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ

Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, toprak altına gömülü 2 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 321 mermi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.