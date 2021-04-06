Son dakika haber | ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA GÖMÜLÜ TABANCA VE TÜFEKLER ELE GEÇİRİLDİ
Bir son dakika haberine göre ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, toprak altına gömülü 2 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 321 mermi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
ŞANLIURFA'da jandarmanın silah kaçakçılığına yönelik düzenlediği operasyonda, toprak altına gömülü 2 tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ile 321 mermi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Üçkuyu Mahallesinde silah ve mühimmat kaçakçılığı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Silah kaçakçılığı yaptığı öne sürülen şüphelileri takibe alan ekipler, 9 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Dron destekli düzenlenen operasyonda evin bahçesinde toprağa gömülü 2 tabanca, 5 ruhsatsız tüfek ile 321 mermi ele geçirildi, 9 kişi gözaltına alındı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin sorguları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı