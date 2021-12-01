Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi - Haberler
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Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi

Demirören Haber Ajansı / Ali Leylak - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, evin bahçesindeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

ŞANLIURFA'nın Akçakale ilçesinde, evin bahçesindeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akçakale'nin kırsal bölgesindeki evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Ekipler, dedektör köpekle yaptığı aramada, bahçedeki ağacın altında toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirdi. Haplara el koyan jandarma, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına aldı.


Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü 1250 uyuşturucu hap ele geçirildi

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