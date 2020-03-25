Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi
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Şanlıurfa, Güncel

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendiŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı.

25.03.2020 14:40 | Son Güncelleme: 25.03.2020 14:44
Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi

ŞANLIURFA'da, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Denetimde kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

İçişleri Bakanlığının koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yayımladığı genelgeyle şehir içi ve şehirler arası çalışan toplu taşıma araçlarının kapasitesinin yarısı kadar yolcu taşıması kararlaştırıldı. Kararın ardından Şanlıurfa'da zabıta ekipleri, toplu taşıma araçlarını denetledi. Ekipler, durdurarak kontrol ettiği toplu taşıma araçların yolcu sayısını ve yolcuların birbirleriyle teması etmeyecek şekilde oturup oturmadıklarını kontrol etti. Vatandaşların uyarıldığı denetimlerde, kurallara uymayan sürücüler hakkında cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi

Kaynak: DHA

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Şanlıurfa'da toplu taşıma araçları denetlendi

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