Şanlıurfa'da toplantı ve gösterilere 1 ay süreyle yasak
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Şanlıurfa'da toplantı ve gösterilere 1 ay süreyle yasak

ŞANLIURFA Valiliği, uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma ve bildiri dağıtılmasının bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

20.12.2019 17:24 | Son Güncelleme: 20.12.2019 17:24
Şanlıurfa'da toplantı ve gösterilere 1 ay süreyle yasak

Valiliği, uygun görülenlerin dışında her türlü gösteri, yürüyüş, oturma eylemi, açlık grevi, basın açıklaması, afiş asma ve bildiri dağıtılmasının bir ay süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezi ve tüm ilçelerdeki yasaklama kararına ilişkin bilgi verilerek, şunlar kaydedildi: "Valilik ve Kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11. maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 19. maddesine istinaden yapılması muhtemel her türlü imza kampanyası, toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler diğer illerden katılımlarla birlikte, 19 Aralık 2019 ile 17 Ocak 2020 tarihleri arasında 30 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."


Kaynak: DHA
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