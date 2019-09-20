Şanlıurfa'da toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün yasaklandı

20.09.2019 22:18

Şanlıurfa Valiliğince, kent genelinde açık hava toplantıları ve gösteri yürüyüşleri gibi etkinliklerin 15 gün yasaklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinliklerin dışında planlanan tüm etkinliklerin bugünden geçerli olmak üzere 4 Ekim'e kadar 15 gün süresince yasaklandığı belirtildi.

Yasağın kent genelini kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun 17. maddesine istinaden, yapılması muhtemel her türlü toplanma, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, miting, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, kuşlama ve benzeri türdeki tüm açık alanlardaki etkinlikler 20 Eylül 2019 saat 00.00'dan 04 Ekim 2019 saat 23.59'a kadar 15 gün süreyle il merkezi ve ilçelerimiz dahil olmak üzere Şanlıurfa coğrafi sınırları içerisinde yasaklanmıştır."

Kaynak: AA