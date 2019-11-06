Şanlıurfa'da "tombala" operasyonları

06.11.2019 17:14 | Son Güncelleme: 06.11.2019 17:18

Şanlıurfa'da tombala oynayanlara yönelik operasyonlarda 104 kişiye toplam 33 bin 280 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde kumar oynamak için yer ve imkan sağlayarak vatandaşları mağdur edip kazanç sağlayan şahıslara yönelik bir ay içerisinde 5 iş yerine operasyonlar düzenledi.

Operasyonlarda 5 kişiye "Kumar oynamak için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

İş yerinde yapılan kontrollerde 5 kamera cihazı, 8 televizyon, 5 tombala makinesi, bin 150 pul, 190 tombala kartı ve bin 220 lira para ele geçirildi.

Operasyonlarda tombala oynadığı tespit edilen 104 kişiye Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 33 bin 280 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA