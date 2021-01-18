Şanlıurfa'da tiyatro dalında 5 kişiye "Emek ve başarı" ödülü verildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

Şanlıurfa'da tiyatro dalında 5 kişiye "Emek ve başarı" ödülü verildi

18.01.2021 16:19 | Son Güncelleme: 18.01.2021 16:22
Şanlıurfa'da tiyatro dalında 5 kişiye

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibine, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 2. Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında kültür ve sanata katkılarından dolayı 5 kişiye ödül verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro ekibine, Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 2. Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında kültür ve sanata katkılarından dolayı 5 kişiye ödül verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi, tiyatro dalının en prestijli ödülleri arasında gösterilen Yeni Tiyatro Dergisi Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri törenine gösterdiği performans dolayısıyla adeta damga vurdu.

Tiyatroya katkılarından dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanı Niyazi Kocadağ ile Büyükşehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, oyuncular Ferhat Turgut ve Emrah Aşkın Yeni Tiyatro Dergisi tarafından 2. Anadolu Emek ve Başarı Ödülleri kapsamında "Emek ve Başarı" ödülüne layık görülen isimler oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Ocakoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, verilen ödüllerle gurur duyduklarını söyledi.

Büyükşehir Belediyesinin ciddi katkılarıyla ekip olarak büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Ocakoğlu, "Oldukça zorlu ve sıkıntılı geçen bir yılı geride bıraktık. Pandemiye rağmen arkadaşlarımızla olabildiğince çok çalışmaya gayret ettik. Bu ödüller bizi çok mutlu etti. Hem ekip hem de bireysel bazda aldığımız ödüller, çalışma azmimizi kuşkusuz artıracaktır. Şanlıurfalı tiyatrocular işini layıkıyla yapmaya çalışıyor bu anlamda bize her türlü desteği sağlayan Büyükşehir Belediyemize ve tüm birimlerine katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz. En büyük teşekkürü ise sürekli bizi takip eden tiyatroseverler hak ediyor. Seyircilerimiz oldukça biz daha güzlü ve başarılı olmaya devam edeceğimize inanıyoruz. Bu ödüllerin tesadüf olmadığını önümüzdeki dönemlerde daha iyi kanıtlayacağız." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Rauf Maltaş

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Donald Trump İlham Aliyev Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Serdar Ortaç Demet Özdemir
Spor Erol Bulut İsmail Kartal Emre Taşdemir Stjepan Tomas Josef De Souza
Tüm Haberler Kar Kaza Beşiktaş Fenerbahçe
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da tiyatro dalında 5 kişiye "Emek ve başarı" ödülü verildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.1.2021 16:28:34. #1.14#
title