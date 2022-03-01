Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

AA, Mehmet Fatih Aslan - Güncel
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da tırla çarpışan yolcu otobüsündeki 10 kişi yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

GAZİANTEP (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yolcu otobüsünün tırla çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Servet Baydar idaresindeki 34 EZK 780 plakalı yolcu otobüsü, Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 80. kilometresinde Mehmet Doğan Tutaş yönetimindeki 56 AAH 820 plakalı tırla çarpıştı.

Kazada otobüsteki 10 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Birecik ve Suruç'taki hastanelere kaldırıldı.

AA / Mehmet Fatih Aslan - Güncel

Gaziantep, Şanlıurfa, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title