Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
11.06.2020 15:43 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:06
Şanlıurfa'da tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Seyit Deniz (18) idaresindeki plakasız motosiklet, Şanlıurfa-Adıyaman kara yolunun Dutluca Mahallesi yakınlarında tırla çarpıştı.
Kazada tırın altında kalan Deniz, olay yerinde hayatını kaybetti.
Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Tır sürücüsü ise polis ekiplerine teslim oldu.
Kaynak: AA