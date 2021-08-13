SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Recep Alagöz yönetimindeki mobilya yüklü 51 AP 701 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü Recep Alagöz (40) ile yanında bulunan akrabaları Çetin Alagöz (27) ve Yusuf Alagöz (14) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı