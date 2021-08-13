SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, şarampole devrilen TIR'daki 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Siverek-Şanlıurfa karayolunun 11'inci kilometresinde meydana geldi. Recep Alagöz yönetimindeki mobilya yüklü 51 AP 701 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, devrilen TIR'ın sürücüsü Recep Alagöz (40) ile yanında bulunan akrabaları Çetin Alagöz (27) ve Yusuf Alagöz (14) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerinde sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI
SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI
SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI
SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mehmet Şimşek Mustafa Şentop Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Acun Ilıcalı Haluk Levent Şahan Gökbakar Mohammed Al Saloussi
Spor Aytaç Kara Merve Çoban Rıza Kayaalp Sergen Yalçın Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SİVEREK'TE TIR DEVRİLDİ 3 YARALI - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 17:05:04. #1.15#

title