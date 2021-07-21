Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu
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Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'da hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 40. kilometresinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 25 ABD 571 plakalı tır kontrolden çıkarak devrildi. Kazada araçta bulunan küçükbaşlardan 42'si telef olurken, araçta sıkışan hayvanlar ise itfaiye ekiplerince çıkartıldı.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan otoyol, hayvanların ve tırın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu 42 küçükbaş hayvan telef oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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