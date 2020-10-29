Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
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Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı

29.10.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.10.2020 19:10

Son dakika gündem haberine göre Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı.

Şeyhmus Demir yönetimindeki 21 TD 050 plakalı tır, Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolu Güney Mahallesi yakınlarında yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Güney Az'a (3) çarptı.

Yaralanan çocuk, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Az, burada yapılan müdahalenin ardından Şanlıurfa'ya sevk edildi.

Sürücü Demir, polis tarafından gözaltına alındı.

Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı
Son dakika haber: Tırın çarptığı çocuk ağır yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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