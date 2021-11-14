Şanlıurfa'da tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara bulundu

AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara bulundu

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.

Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.

Aramada, tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.

Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (3)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (2)

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Büyük Türkiye Buluşması'nda konuştu: (2)

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne taşımak için koştururken karşımızdakiler enerjilerini Türkiye'yi paçasından...

AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title