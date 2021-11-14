Şanlıurfa'da tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara bulundu
AA / Yasin Dikme - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.
ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tırda gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.
Ceylanpınar Gümrük Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin Rasulayn ilçesinden Türkiye'ye giriş yapan bir tırda şüphe üzerine arama yaptı.
Aramada, tırın dorsesinin tabanına gizlenmiş gümrük kaçağı 2 bin 440 karton sigara ele geçirildi.
Araç sürücüsü hakkında işlem yapıldı.
AA / Yasin Dikme - Son Dakika Haberleri
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