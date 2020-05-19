Şanlıurfa'da tıra çarpan otomobil sürücüsü öldü
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
19.05.2020 16:08 | Son Güncelleme: 19.05.2020 16:08
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ramazan Turan'ın kullandığı 13 AAE 983 plakalı otomobil, Birecik-Şanlıurfa otoyolunun 8. kilometresinde seyir halinde olan H.K yönetimindeki 42 BSE 38 plakalı tıra arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışan Turan, olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki 2 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Turan'ın cenazesi ise hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA