Şanlıurfa'da tır yangını

26.11.2019 17:08 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:08

Şanlıurfa'da seyir halindeki tırda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, sürücünün ismi öğrenilemeyen 31 PJ 479 plakalı tırda, Şanlıurfa-Akçakale kara yolunun 30. kilometresinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Aracını yol kenarına park eden sürücü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

Yangında araçta büyük çapta hasar meydana geldi.

Kaynak: AA