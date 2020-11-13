Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı
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Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

13.11.2020 13:47 | Son Güncelleme: 13.11.2020 13:50
Şanlıurfa'da tır ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Adil A. idaresindeki 33 ALK 72 plakalı tır, Şanlıurfa-Mardin Otoyolu 24. kilometresinde orta refüjden karşı yola geçerek Erdal G'nin (37) kullandığı 34 JK 6748 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan otomobildeki 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolda ulaşım kontrollü sağlanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normal akışına döndü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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