Şanlıurfa'da Tır ile Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı
Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı aileden 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Acar idaresindeki 63 AAD 307 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 26'ncı kilometresinde tali yoldan çıkan Halil Akdemir yönetimindeki 63 UG 803 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Recep ve Ayşegül Akdemir, yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.