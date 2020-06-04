Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı
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Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralıŞANLIURFA'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

04.06.2020 13:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 13:06

Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

ŞANLIURFA'da TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şanlıurfa-Hilvan karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Emrah Yüksel'in kullandığı 02 EFF 466 plakalı TIR ile karşı yönden gelen Selami Kurt'un kullandığı 25 LD 647 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerince otomobilde yaralanan sürücü Selami Kurt ile yanında bulunan Taha, Şahin, Adem ve Sebahattin Kurt (54) kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan Sebahattin Kurt, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması sürüyor.

Şanlıurfa'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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