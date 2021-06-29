Şanlıurfa'da tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı

Şanlıurfa'da tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Halil Adıyaman idaresindeki 42 DBP 65 plakalı tır ile Yusuf Sapil'in kullandığı buğday yüklü 06 FB 1487 plakalı kamyon, Siverek-Diyarbakır kara yolunun 5. kilometresinde çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle karşı yöne geçen tır, bariyerlere çarparak durabildi.

Kazada yaralanan tır sürücüsü ile yanında bulunan Hasan Ezer ve Resul Tayurak, 112 Acil Servis ekiplerince Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Adıyaman'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayı gören sürücülerden İsmail Kurt, Şanlıurfa'dan Diyarbakır yönüne seyir halinde olduğu sırada olayın gerçekleştiğini söyledi.

Araçlardan birinin karşı yönden gelerek yolunu tamamen kapattığını belirten Kurt, "Yüküm hafif olduğu için frene basarak çarpışmadan durabildim. Aracımdan inerek yaralıların yardımına koştum. Ağır yaralı olana hemen tampon uyguladım." diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan kara yolunun Diyarbakır yönü, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Haftalık verilere göre her 100 bin kişide en az Kovid-19 vakası Osmaniye, Adıyaman, Hatay, Adana ve Edirne'de görüldü.
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirginliğe neden oldu
Mısır tarlasındaki domuzlar tedirginliğe neden oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Muharrem İnce Meral Akşener Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Halit Ergenç Mehmet Ali Erbil Mohammed Al Saloussi
Spor Mesut Özil Burak Elmas Şenol Güneş Yiğit Şardan Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şanlıurfa'da tır ile kamyon çarpıştı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 01:55:13. #1.16#

title