Şanlıurfa'da tır devrildi 3 büyükbaş hayvan telef oldu
11.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:40
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen hayvan yüklü tır, 11 Nisan Mahallesi'nde devrildi.
Kazada 3 büyükbaş hayvan telef oldu, araçta sıkışan hayvanlar ise itfaiye ekiplerince çıkartılarak sahibi Mehmet Korkmaz'a teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü