Şanlıurfa'da tır devrildi 3 büyükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Şanlıurfa'da tır devrildi 3 büyükbaş hayvan telef oldu

11.02.2021 11:37 | Son Güncelleme: 11.02.2021 11:40
Şanlıurfa'da tır devrildi 3 büyükbaş hayvan telef oldu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde hayvan yüklü tırın devrilmesi sonucu 3 büyükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün adı ve plakası öğrenilemeyen hayvan yüklü tır, 11 Nisan Mahallesi'nde devrildi.

Kazada 3 büyükbaş hayvan telef oldu, araçta sıkışan hayvanlar ise itfaiye ekiplerince çıkartılarak sahibi Mehmet Korkmaz'a teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Muharrem İnce Mustafa Şentop Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Alişan Sibel Can Hüner Coşkuner Nesrin Cavadzade
Spor Ömer Ali Erol Bulut Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Uzay Milli İntihar Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da tır devrildi 3 büyükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 11:41:27. #1.16#
title