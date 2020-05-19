Şanlıurfa'da tır devrildi: 2 yaralı
Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
19.05.2020 12:50 | Son Güncelleme: 19.05.2020 12:50
Şanlıurfa'da tırın devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Kaya idaresindeki 31 F 1940 plakalı tır, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 50. kilometresinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada sürücü Kaya ile yanında bulunan Osman Döner yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA