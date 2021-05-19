ŞANLIURFA'DA TIR'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 1 TON 107 GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
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ŞANLIURFA'DA TIR'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 1 TON 107 GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ŞANLIURFA'da polisin yol uygulamasında durdurarak arama yaptığı TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 1 ton 107 kilogram nargile tütünü, 500 paket sigara ve 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

ŞANLIURFA'da polisin yol uygulamasında durdurarak arama yaptığı TIR'ın dorsesindeki gizli bölmede 1 ton 107 kilogram nargile tütünü, 500 paket sigara ve 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi.

İl Emniyet müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa-Gaziantep otobanında durumundan şüphelendiği TIR'ı durdurarak arama yaptı. TIR'ın dorse ve çekici kısmında arama yapan ekipler, özel olarak yapılmış gizli bölmede 1 ton 107 kilogram nargile tütünü, 500 paket sigara ve 500 paket gümrük kaçağı elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan sürücü çıkardığı adli makamlarda adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞANLIURFA'DA TIR'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 1 TON 107 GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
ŞANLIURFA'DA TIR'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 1 TON 107 GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
ŞANLIURFA'DA TIR'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 1 TON 107 GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ
ŞANLIURFA'DA TIR'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 1 TON 107 GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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ŞANLIURFA'DA TIR'DA GÜMRÜK KAÇAĞI 1 TON 107 GRAM TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ - Haberler
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