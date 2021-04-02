Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti

Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK - Haberler | Güncel
Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti

ŞANLIURFA'da, polisin arama yaptığı TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti
Uyuşturucu kullanırken görüntülenen Kürşat Ayvatoğlu'na Bakan Soylu soruldu, sözleri yaptıklarıyla çelişti

ŞANLIURFA'da, polisin arama yaptığı TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi, şoför gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu nakli yaptığını tespit ederek takibe aldığı plakası açıklanmayan TIR'ı Şanlıurfa-Gaziantep karayolu üzerinde durdurdu. Eğitimli köpek kullanılarak arama yapılan TIR'ın gizli bölmelerinde 62 paket halinde 31 kilo 850 gram eroin ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis, ismi açıklanmayan TIR şoförünü, 'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan gözaltına aldı.


Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti
Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti
Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti
Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali LEYLAK

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Erkan Kandemir Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Alişan Acun Ilıcalı Burcu Biricik Berrak Tüzünataç
Spor Cenk Tosun Ozan Tufan Burak Yılmaz Emre Belözoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şanlıurfa'da TIR'da 31 kilo 850 gram eroin ele geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 12:47:38. #1.14#
title