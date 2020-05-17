Şanlıurfa'da TIR'da 202 kilo esrar ele geçirildi Şanlıurfa'da TIR'da 202 kilo esrar ele geçirildiŞANLIURFA'da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR'da 202 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da TIR'da 202 kilo esrar ele geçirildi

ŞANLIURFA'da, polisin şüphe üzerine durdurarak arama yaptığı TIR'da 202 kilo esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü yaparken durumundan şüphelendiği plakası açıklanmayan TIR'ı durdu. Polis ekiplerinin yaptığı aramada TIR'ın dorsesindeki bavullar içerisine gizlenmiş 202 kilo esrar ele geçirildi. Esrara el koyan polis, ismi açıklanmayan sürücü ile yanında bulunan kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA