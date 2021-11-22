Şanlıurfa'da TIR alev alev yandı

ŞANLIURFA (DHA) - ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde seyir halindeki TIR'da yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen TIR'daki yangın itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Mardin'den Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR'da bilinmeyen nedenden dolayı akşam saatlerinde yangın çıktı. Sürücü alevleri fark edince aracını yol kenarına çekip itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu TIR'daki yangın güçlükle kontrol altına alındı. Ev eşyası yüklü olduğu öğrenilen TIR'da maddi zarar meydana geldi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.