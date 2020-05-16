Şanlıurfa'da ticari taksiler dezenfekte edildi Şanlıurfa'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, taksi ve duraklarında dezenfekte çalışmaları yapılırken bir yanda da taksilerde kullanılmak üzere maske dağıtımı yapıldı.

Şanlıurfa'da korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, taksi ve duraklarında dezenfekte çalışmaları yapılırken bir yanda da taksilerde kullanılmak üzere maske dağıtımı yapıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi vatandaşların kullandığı ticari taksilerde de dezenfekte çalışmalarını sürdüren ekipler araçları kullanacak olan vatandaşlar içinde ücretsiz maske dağıtımı yaptı. Başlatılan çalışmaların devam ettiğini belirten taksi esnafı, Büyükşehir Belediyesine ve Başkan Beyazgül'e vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA