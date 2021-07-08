Şanlıurfa'da tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı
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Şanlıurfa'da tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı

Şanlıurfa'da tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı
Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikle tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen etkinlikle tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı.

GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden (GAPTAEM) yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünün (TAGEM) kuruluşunun 30. yıl dönümü dolayısıyla, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen "Ekonomik Değere Sahip Organik Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin Yetiştiriciliği ve İşlenip Pazara Sunulması" projesinin tanıtımı için etkinlik düzenlendi.

Etkinliğin ilk bölümünde GAPTAEM Müdürü Zeyni Aktaş, Adıyaman Sert Kabuklu Meyveler Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Türker Yener, GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Kudret Berakatoğlu, Antepfıstığı Araştırma Enstitüsü Müdürü Nevzat Aslan, Diyarbakır Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürü Ayhan Öğreten, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Şanlıurfa İl Koordinatörü Sadık Yetim, kurumları ve yürüttükleri çalışmalar hakkında sunum yaptı.

Sunumların ardından Proje Yürütücüsü Dr. İslim Koşar, tıbbi ve aromatik bitkilerle ilgili yürüttükleri çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi.

Etkinliğin ikinci kısmında saha gezisi gerçekleştirilerek, Talat Demirören Araştırma İstasyonunda yer alan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Ünitesi ve arazi çalışmaları katılımcılar tarafından yerinde incelendi.

Şanlıurfa'da tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı
Şanlıurfa'da tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı
Şanlıurfa'da tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı
Şanlıurfa'da tıbbi ve aromatik bitkilerin tanıtımı yapıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Aslan

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