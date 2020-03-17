Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyedeŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17.03.2020 16:31 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:35
Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak iddiasıyla perşembe günü Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı 7, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2, Şırnak Barosu'na kayıtlı 1 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 avukat, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA
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