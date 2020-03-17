Şanlıurfa'da, terör soruşturmasında gözaltına alınan avukatlar adliyede
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
17.03.2020 15:26 | Son Güncelleme: 17.03.2020 15:26
ŞANLIURFA'da yürütülen terör soruşturması kapsamında gözaltına alınan 10 avukat, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 2018 yılında, terör örgütü PKK/KCK iç ve dış koordinasyonu arasında bağlantı kurmak iddiasıyla perşembe günü Şanlıurfa Barosu'na kayıtlı 7, Diyarbakır Barosu'na kayıtlı 2, Şırnak Barosu'na kayıtlı 1 avukat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mehmet Akif İnan Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 10 avukat, daha sonra adliyeye sevk edildi.
Kaynak: DHA