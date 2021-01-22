Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
22.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:15
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerindeki aramada, dijital materyaller ele geçirildi.
Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü