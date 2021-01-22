Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı
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Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

22.01.2021 11:11 | Son Güncelleme: 22.01.2021 11:15
Şanlıurfa'da terör propagandası iddiasıyla 7 kişi gözaltına alındı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerindeki aramada, dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Müslüm Etgü

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