Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı
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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı

Anadolu Ajansı / Yasin Dikme - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H'ye üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalandığı bildirildi.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H'ye üye olma suçundan hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin yakalandığı bildirildi.

Şanlıurfa Valiliğinden yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü'nün JASAT ekipleri, terör örgütü PKK/KCK/YPG/YDG-H'ye üye olma suçundan aranan ve hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.M'nin Paşabağı Mahallesi'nde saklandığı bilgisine ulaştı.

Ekipler, düzenlendiği operasyonda S.M'yi saklandığı adreste gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.M. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı
Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yasin Dikme

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Son dakika haberi | ŞANLIURFA - Terör örgütü üyesi olma suçunda hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulanan kişi yakalandı - Haberler
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