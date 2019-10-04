Şanlıurfa'da terör örgütü propagandasına 8 gözaltı

04.10.2019 13:37

ŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde, jandarma ekiplerince terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.

İlçe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, terör örgütü PKK/PYD propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendi. İlçeye bağlı bazı kırsal mahallelerinde belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 8 kişi gözaltına alındı. Viranşehir Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Kaynak: DHA