Şanlıurfa'da terör örgütü propagandası yaptığı öne sürülen 2 zanlı tutuklandı
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
12.06.2020 09:37 | Son Güncelleme: 12.06.2020 10:14
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan karı koca tutuklandı.
Suruç Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütü PKK/KCK'nın sosyal paylaşım sitelerinden terör propagandası yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.
Terör örgütünün propagandasını yaptıkları belirlenen karı koca M.T. ve K.T. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA