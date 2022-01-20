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Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı

Son dakika haberi | Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonunda 2 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Edinilen son dakika haberine göre Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik kentteki belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 zanlı, emniyete götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Şanlıurfa, Terör, YPG, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Haber

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