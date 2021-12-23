Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonunda bir zanlı tutuklandı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde terör örgütü PKK/ Ypg'ye yönelik operasyonda yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, silahlı terör örgütü PKK/KCK-YPG'nin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında ilçedeki bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Suriye'de örgüt içinde faaliyet gösterdiği iddia edilen H.B. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA / Müslüm Etgü - Son Dakika Haberleri

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