Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı
Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın - Haberler | Güncel

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkeziyle ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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