Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 4 gözaltı
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik kent merkeziyle ilçelerde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın