Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı
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Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

26.01.2021 14:51 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:55
Şanlıurfa'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 zanlı yakalandı

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, terör örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Halfeti ilçesinde PKK/KCK-PYD/YPG silahlı terör örgütü adına faaliyetlerde bulunduğu ileri sürülen 2 zanlı, düzenlenen operasyonda yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 1 uzun namlulu silah, 2 şarjör, 156 mermi ve terör örgütüne ait çok sayıda rozet ile dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eşber Ayaydın

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